Desde adolescente, Carlos Manzo ya soñaba con la Presidencia: Bautista Tafolla

Bautista recordó que esa aspiración presidencial era recurrente en las conversaciones juveniles. “Carlos Manzo desde que tenía 15 años… siempre me mencionaba que quería ser presidente de la República”, relató, subrayando que esa idea nunca se diluyó, sino que se fortaleció con el paso de los años.

El año 2017 marcó un punto de quiebre. Tras un intento de secuestro sufrido por Bautista Tafolla, se consolidó el Movimiento del Sombrero, una estructura política y social que buscaba confrontar la inseguridad desde una lógica distinta. Fue entonces cuando Manzo planteó una idea que definiría su postura frente al crimen.

“Tú no eras el que debía andar corriendo, que los que deberían de correr deberían ser los malosos”, recordó Bautista. En su visión, el poder económico resultaba insuficiente sin una base sólida de respaldo ciudadano. “Si no tenía poder social, tarde o temprano los delincuentes me iban a hacer daño”, resumió.

La trayectoria del movimiento no fue inmediata ni lineal. Tras intentos fallidos como candidatura independiente en 2018, Manzo logró llegar al Congreso en 2021. Tres años después, en 2024, obtuvo un triunfo contundente en Uruapan, acompañado de victorias legislativas que marcaron un hito para su grupo político.