Descarta Octavio Ocampo pláticas con Morena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De cara al proceso electoral de 2027, Octavio Ocampo Córdova, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dejó en claro que hasta el momento no ha tenido pláticas con Morena; sin embargo, afirmó que la política de alianzas podría quedar abierta.

“Yo debo dejar muy en claro, yo no he platicado con nadie de ese partido (Morena), porque luego se malinterpretan muchas cosas, en esta última semana, sobre todo, nosotros no hemos tenido acercamiento, que tampoco digo que si tuviera un acercamiento fuera malo, es decir, hacemos política, al final somos políticos, tampoco pasaría nada, pero sí lo dejo muy en claro, yo no he platicado con alguien de ese partido, no lo he hecho”.

Durante su encuentro semanal con medios de comunicación, Ocampo Córdova añadió que dentro de su instituto político se encuentran discutiendo la política de alianzas y escuchando las diferentes voces del estado en torno a la misma.

El líder partidista señaló que actualmente no están tomando decisiones, ya que, reiteró, esperarán al 23 de agosto fecha en que se definirá si su instituto político pierde su registro nacional y, entonces, poder transitar como partido local en Michoacán.

En caso de que esto ocurra, además de valorar los cambios pertinentes como partido político, también se estaría analizando la política de alianzas ya como partido local, la cual, dijo, quedaría abierta.

“Lo que yo digo es que no estaremos cerrados en la discusión para revisar para revisar cómo será nuestra política de alianzas, si la mayoría de la gente, de los perredistas, de nuestros compañeros liderazgos nos dicen: dejemos abierta la posibilidad, tampoco es poner en la línea política que tendrá que ser con este partido, lo puedes dejar abierto, entonces puede ser con cualquier otro partido de izquierda, o incluso con los que ya hicimos alianza, es dejar abierta, porque hoy en el estatuto sí está escrito que no puedes hacer alianza con ya sabes con quienes”.

Finalmente, insistió en que en el PRD se encuentran en un periodo de reflexión, por lo que, adelantó, todavía no hay decisiones tomadas. En ese sentido, llamó a su militancia a la serenidad y unidad, para lograr una toma de decisiones colectiva y no de manera unilateral, personal o de grupo.

RYE