Descarta Morena nacional una alianza con el PRD Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, descartó una posible alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán rumbo a las elecciones de 2027, al recordar que el partido del sol azteca traicionó sus ideales de izquierda durante el Pacto por México.

En conferencia de prensa, Alcalde recordó el papel del PRD en el Pacto por México en 2013, cuando, bajo la coordinación del exgobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo, en ese momento coordinador de las y los diputados perredistas, el partido respaldó reformas impulsadas por el PRI.