Descarta Morena nacional una alianza con el PRD Michoacán

Luisa María Alcalde rechazó la posibilidad de aliarse con el PRD, pero abrió la puerta a ciudadanos que se sumen a la 4T
NAOMI CARMONA
Naomi Carmona
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, descartó una posible alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán rumbo a las elecciones de 2027, al recordar que el partido del sol azteca traicionó sus ideales de izquierda durante el Pacto por México.

En conferencia de prensa, Alcalde recordó el papel del PRD en el Pacto por México en 2013, cuando, bajo la coordinación del exgobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo, en ese momento coordinador de las y los diputados perredistas, el partido respaldó reformas impulsadas por el PRI.

“Nosotros creemos que dentro de este partido, el PRD, hay y hubo mujeres y hombres de izquierda con vocación democrática. Muchos de ellos incluso se han pasado a Morena, pero esa institución política formó parte de un momento. No podemos olvidar el Pacto por México, vendieron a México”
En este contexto, la dirigenta enfatizó que no existen condiciones para una alianza con el PRD en Michoacán, al tiempo que reafirmó ir en unidad con el PT y el PVEM.

“No lo hemos analizado, pero no veo yo condiciones de una alianza de esta naturaleza. Sí una alianza con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde Ecologista y, por supuesto, con los ciudadanos, ciudadanas, mujeres, hombres que quieren y apuestan por la transformación, que en todo caso sumen al proyecto de Morena. El proyecto de Morena no se claudica, nosotros tenemos eso clarísimo. Por ninguna alianza y por ningún motivo se claudica”
En Michoacán, Morena lidera las preferencias electorales con un 47 % de intención de voto rumbo a 2027, según una encuesta de El Heraldo de México publicada en junio de 2025, seguida por el PAN con un 20 %, el PRI con un 7 % y el PRD con apenas un 3 %.

Alcalde destacó que Morena está abierta a ciudadanos que compartan su visión, pero no a partidos que hayan traicionado al pueblo, refiriéndose específicamente al Partido de la Revolución Democrática, instituto que perdió su registro a nivel nacional y pasó a ser un partido local en Michoacán.

Morena Michoacán
Luisa María Alcalde

