Descarta Julieta Gallardo ir a otro partido tras su renuncia al PRD

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local, fundadora del Partido de la Revolución Democrática, Julieta Gallardo Mora, descartó interés en adscribirse a algún otro partido luego de su renuncia al PRD.

En entrevista la ex perredista mencionó que incluso, en las oficinas del partido no le querían recibir su renuncia, no obstante reiteró, ella ya está fuera del PRD tras tres décadas de militancia.

"Yo ayer que presenté mi renuncia me dijeron que no la podía presentar que porque ya no había nada, les dije que me recibieran el documento aunque lo tiren a la basura pero yo ya en el partido ya no estoy. Considero que no es necesario estar en otro partido se lo dije a Tavo -Octavio Ocampo Córdova-, yo no he vivido del partido, no he vivido siendo funcionria pública, al partido lo he hecho vivir con o sin cargo y es lo que voy a hacer ahorita, y no como partido pero sí como ciudadana responsable y comprometida con los michoacanos".

Para Gallardo Mora, el PRD perdió su rumbo como un partido de izquierda y defensor de derechos y de las mujeres, instituto que dijo, fue el primero en dar posiciones a mujeres políticas, por ello reconoció, su renuncia al partido es dolorosa pero necesaria.

La legisladora reconoció un "entreguismo" del sol azteca en Michoacán con Morena, partido en el poder, y aseguró esto se deriva de concertaciones que desde el interior del PRD se han dado para beneficiar a un personaje, sin referir el nombre.

"Es penoso el entreguismo que se tiene del partido que se dice de izquierda con el partido en el gobierno, es inaceptable, pero sobre todo la concertaciones que se hicieron a nivel nacional para que un personaje en el estado sea beneficiado o sea mantenido. Es mi amigo pero yo no estoy de acuerdo".

Por último, Julieta Gallardo reconoció que en el Partido de la Revolución Democrática el interés por acceder al poder pudo más que la convicción partidaria.

mrh