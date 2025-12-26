Descarta IEM influencia de actos anticipados de campaña en próxima contienda electoral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un contexto donde las encuestas sobre las preferencias electorales rumbo al 2027 han proliferado durante el último semestre en el estado, Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), descartó que los recientes "destapes" y actos públicos de posibles precandidatos puedan tener una influencia decisiva o romper la equidad en la contienda que se celebrará en poco más de año y medio.

Hurtado Gómez argumentó con objetividad que es sumamente difícil establecer una relación causal directa entre los actos que se están llevando a cabo actualmente y el resultado final de la elección. El titular del IEM señaló que el imaginario popular no se mantendrá estático durante tanto tiempo, haciendo inviable que un acto realizado hoy condicione el voto dentro de dieciocho meses.

La clave, según el presidente del IEM, radica en el periodo intermedio que separa el momento actual de la jornada electoral formal.

"No debemos de perder de vista que hay un intermedio: los procesos internos de selección. Al final del día hay procesos internos de selección. O sea, cada partido político va a tener que definir sus candidaturas", afirmó Hurtado Gómez, enfatizando que estos procesos internos serán el verdadero filtro de equidad antes de la campaña general.

El funcionario electoral considera que, por el momento, es complicado calificar estas acciones como actos anticipados de campaña, dado que ni siquiera se han definido las fechas exactas de la contienda. Por lo tanto, la responsabilidad de establecer reglas claras para garantizar la equidad recaerá, en primera instancia, en los propios partidos políticos durante sus procesos internos de selección de candidatos.

No obstante, Ignacio Hurtado indicó que la presentación de quejas no está descartada, ya que cada caso es particular. Existen elementos revisables como el posible uso indebido de recursos o la falta de claridad en el financiamiento de ciertas actividades, situaciones que sí podrían ser objeto de escrutinio por parte de la autoridad electoral en su momento.

BCT