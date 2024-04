Descarta Daniela de los Santos solicitar seguridad para su campaña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Daniela de los Santos Torres, candidata del PRI a la diputación por el Distrito XVII Morelia, descartó el solicitar seguridad para su campaña, pese a que en la entidad son 20 los candidatos que reciben protección de acuerdo con recientes declaraciones del propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alfredo Ortega Reyes.

En ese sentido, la candidata detalló que prefiere tomar algunas medidas o acciones preventivas como el no tener eventos de campaña en horarios nocturnos y mejor optar por actividades a temprana hora, aunque señaló que sí es perceptible un clima de inseguridad.

"No, la verdad que no, sí soy muy cuidadosa de no andar muy tarde haciendo campaña, de hecho siempre me van a ver a las 7 de la mañana en un crucero, más bien lo hago muy temprano. Sí se siente un tema de inseguridad en la ciudad, pero no voy a solicitar seguridad", dijo.

Por otro lado, De los Santos Torres insistió que se necesitan campañas de propuestas y no de violencia, ya que las y los ciudadanos están cansados y decepcionados de la política, por lo que consideró que el contar con campañas propositivas abonará a que el próximo 2 de junio los ciudadanos elijan la opción que consideren mejor.

“Vuelvo a repetir, necesitamos una campaña de propuestas, no de violencia, ojalá todos lo hagan así y que decidan por él o la mejor [...] La gente está muy decepcionada de la política y solo va a confiar en las y los candidatos que tienen un trabajo que les respalde”, afirmó.

