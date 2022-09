Descarta coordinadora del GPPAN desbandada tras renuncia de Óscar Escobar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras hacerse pública la renuncia de Óscar Escobar Ledesma, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Lariza Pérez Campos, descartó una desbandada de los diputados panistas en la bancada en el Congreso de Michoacán.

En entrevista, la diputada reconoció que "el revés" de Escobar significa que el PAN carece del 20% de los legisladores necesarios para presidir la Junta de Coordinación Política, sin embargo, minorizó la situación.

Mencionó que la decisión de su expresidente del comité estatal tiene su razón en intereses personales:

"Acción Nacional no trabaja por buscar la presidencia de la Jucopo, habiendo presidencia o no tenemos que seguir trabajando. No hay desbandaba, en Acción Nacional primero está el partido que los intereses personales, y el que se va es porque el interés personal es primero. Somos una bancada fuerte y que trabaja para Michoacán".

Por último, Lariza Pérez aseguró que Escobar Ledesma no tuvo la intensión de mantener una reunión con el resto de integrantes de la bancada panista, y con ello evitar su renuncia, la cual se supo, fue entregada a la Mesa Directiva del Congreso el pasado miércoles, con la intensión de que se le considere a partir de esa fecha como "diputado independiente".

RYE