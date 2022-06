Desarme de autodefensas, “trabajo difícil y peligroso”: presidenta de la Comisión de Seguridad

Agregó que el proceso no se puede detener, ya que no se pueden quedar con la interrogante de si se puede lograr o no, si no se intenta.

López Pérez indicó que recientemente han sostenido reuniones con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Alfredo Ortega Reyes, con quien apuntó ha existido disposición con la intención de mejorar las situaciones de violencia en el estado.

AC