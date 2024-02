"Vil madruguete", designación de Tony Martínez al frente de Asuntos Electorales y Alianzas: consejeros perredistas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Consejeros inconformes encabezados por el secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Guadalupe Aguilera Rojas, denunciaron la injerencia de Morena y del Partido verde Ecologista en los procesos de elección interna del Sol Azteca.

En voz de Marco Antonio Lagunas Vázquez, presidente de la Mesa Directiva del XI Consejo Estatal, y expresidente municipal de Uruapan, Marco Antonio Lagunas Vázquez, denunciaron que el dirigente estatal perredista Octavio Ocampo Córdova permitió la celebración de un consejo en el que fue nombrado Norberto Antonio Martínez Soto como secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas.

Lo anterior lo calificaron como "un vil madruguete" y un "albazo".

Aseguran que acudirán a los órganos internos de Honor y Justicia e impugnarán hasta las últimas instancias las irregularidades cometidas; además que solicitan que el próximo consejo sea realizado de manera presencial y tomando en cuanta a todos por igual pues fueron impedidos a participar al menos 20 consejeros, tres de ellos secretarios del CDE, de manera física, y otros que pudieron acceder a la plataforma fueron silenciados y no pudieron tomar parte.

Además, exhortaron a que se realice un consejo presencial y están abiertos a analizar mejores alternativas.

Acompañado por Verónica Naranjo, secretaria de Agenda de Igualdad de Géneros; Minerva Bautista Gómez, presidente del PRD en Morelia, consejera de estatal y nacional, liderazgos, dirigentes, autoridades municipales y consejeros estatales, destacó Lagunas Vázquez que se negó a encabezar la mesa, porque "se llevó a cabo con muchas irregularidades".

Por principio de cuentas cambió la sede, que debió haber sido en las oficinas, pero posteriormente “me entero que la lista de consejeros que tiene que validar el órgano técnico electoral, este normalmente se envía a través de la secretaría técnica que es nuestra compañera Rosario Cruz, y no se la enviaron a ella”; de igual manera la plataforma que habría que cubrir la sesión del Consejo estatal tampoco era la del partido que maneja Brisa Arroyo, que es la secretaria de Comunicación Social.

Pero lo más este complicado fue cuando llego a la mesa directiva ya a punto de dar inicio y me entero que había un punto en el que un grupo de consejeros solicitaban que se incluyera en el orden del día el nombramiento de un secretario de la Dirección Estatal Ejecutiva, “en este caso fue un albazo, madruguete técnicamente, el querer llevar a cabo el nombramiento en un Consejo donde previamente no se había discutido ni se había analizado”.

Añadió que no son las condiciones “y menos por las circunstancias tan complicadas que estamos pasando adentro y afuera del partido; ya tenían preparado todo”.

Describió que salió a marcarle al líder del partido y cuando regresó, la puerta ya estaba cerrada con llave “y ya no se nos permitió el acceso ni a su servidor y algunas compañeras y compañeros; muchos (consejeros) creyeron que era un tema que ya estaba consensado y aprobaron esa propuesta sin previo conocimiento de que se iba a tratar en el orden del día”.

Agregó que “estamos pidiendo que las elecciones en todo el país y particularmente en Michoacán sean sin la injerencia del gobierno, que sean unas elecciones limpias y transparentes, creo que como partido político estamos obligados a actuar en consecuencia”.

Mientras dijo que es un preludio de lo que puede pasar en el próximo consejo electivo que se llevará a cabo el 18 de febrero.

“Si no levantamos la voz, no sabemos lo que pueda pasar, no hay dictamen ni hay mecanismo para determinar quiénes son los mejores perfiles, las mejores mujeres y hombres que habrán de participar en el próximo proceso electoral”. Mientras dijo que no se tiene definido en qué municipios encabezarán candidaturas a las mujeres ni con qué partidos políticos habrán de ir acompañados.

Por otra parte, Minerva Bautista señaló a las personas que se registraron como consejeros sin serlo, y llamó a defender los procesos democráticos.

“Hubo perfiles apócrifos, gente que no era quien decía ser y que suplantaron la personalidad, que pudiera configurarse en un delito”, hasta la participación de personas como: Marcedalia, Héctor Zalapa, Larissa Cardona, Vicky Camarena, Ilse Soto, Ismael Sigala, Genaro Campos, Víctor Molina, Abigail Castilla Sánchez, Roberto Pacheco y Tony Martínez, entre otros.

Dijo que algunos ya están militando en otro partido abiertamente, como Marcedalia Reyes Gutiérrez que es parte del Consejo Político del PVEM, o Ismael Sigala, Genaro Campos, ambos notarios y que la ley de Notariado los impide a realizar estas actividades políticas.

En este sentido lamentó que la dirigencia estatal “haga oídos sordos y se haya prestado a esta estrategia que nos sabemos quién la pudo idear pero hay especulaciones sobre a quién se le está haciendo el trabajo sucio pero no lo vamos a permitir”.

Mientras recordó los números que representan y el trabajo que se hizo en los municipios porque lo que están haciendo puede resultar desastroso para los resultados del Frente (Fuerza y Corazón por México).

En la última elección el PRD obtuvo 214 mil 679 votos en todo el estado, poco más de la tercera parte de la votación, de los cuáles, 16 mil 375 fueron en Morelia.

rmr