Denuncia René Valencia guerra sucia en contra de su campaña electoral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- René Valencia Reyes, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Morelia, denunció que sus contrincantes en la contienda electoral mantienen una guerra sucia en su contra, lo que ha llevado a que quiten su propaganda, principalmente lonas con su imagen en diversas zonas de la ciudad.

En ese sentido, señaló que esa situación le ha complicado un poco el darse a conocer entre la ciudadanía como el candidato del partido tricolor, ya que aunque lo ubican como activista, no todos los ciudadanos saben que es el candidato.

“Ya me conocen, pero no saben que yo soy el candidato porque la guerra sucia está a todo lo que da, están quitando toda mi publicidad, están quitando todo lo que viene siendo mis calcomanías, pero no van a poder quitarme del corazón de la gente y no me van a poder quitar al momento de que la ciudadanía tache las boletas este 2 de junio por René Valencia”.

En entrevista, Valencia Reyes detalló que este fin de semana sus rivales en la contienda quitaron toda su propaganda de la zona de la Tenencia Morelos y de la Salida a Pátzcuaro, situación de la que se enteró porque sus mismos simpatizantes le notifican y le piden más material.

En ese sentido, aseguró que su campaña, a diferencia de las otras, no cuenta con tantos recursos, por lo que consideró se trata de una contienda inequitativa, ya que incluso mencionó que el número de brigadas y hasta el material de propaganda evidencían la “opulencia de recursos” de sus contrarios, aunque afirmó que eso no “le quitará el sueño”.

Sin embargo, reconoció opacidad en el actuar por parte de los órganos electorales, quienes dijo, no actúan frente a este tipo de situaciones.

“La verdad el INE, el IEM, brillan por su ausencia, no ponen orden, es algo muy inequitativo lo que está pasando, ustedes lo pueden ver con los simples brigadistas que están por todas las ciudades, las lonas, los espectaculares, el montón de camiones que tienen contratados, ahí se ve la opulencia de recursos, pero eso no nos va a quitar el sueño, al final de cuentas la ciudadanía ya sabe, la ciudadanía está cansada de que siempre sean los mismos políticos que vienen a prometerte lo que no te cumplieron en la pasada y la gente está cansada.

hrn