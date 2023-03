Denuncia PRI: delincuentes se aprovechan de ataques contra antros para extorsionar en Morelia

"Ojalá esto llegue a muchas personas de Morelia: no se asusten, denuncien al menor indicio de una llamada o algo de riesgo, llamen de inmediato a las autoridades porque hay mucho vival que se aprovecha para llamar y la mayoría están en los Centros Penitenciarios, tienen sus call centers ahí para llamar a dueños de bares y pedirles cuota, porque si no les van a quemar. Denuncien, tomen las medidas necesarias, pero no se asusten de más".

Si bien, el líder del PRI destacó que no se puede tomar a la ligera una comunicación para extorsionar, recordó que este tipo de delincuentes buscan aprovecharse de una situación que generó terror en la sociedad.

Por otro lado, mencionó que, desde la Cámara de Diputados Federal, se debe urgentemente trabajar en una iniciativa que cancele de forma inmediata las cuentas bancarias donde los delincuentes exigen a la ciudadanía engañada, hacer el depósito de la extorsión, pues dijo, el sistema de bancos permite que las tarjetas se mantengan en circulación, lo que facilita se siga realizando este tipo de actos ilícitos.

