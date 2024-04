Denuncia Movimiento Antorchista 200 ataques en su contra en mañaneras de AMLO

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Son alrededor de 200 los ataques en las mañaneras y mítines del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, contra el Movimiento Antorchista, informó el dirigente en Michoacán de dicha organización popular, Omar Carreón Abud, quien señaló que lo que busca el mandatario federal es reprimir al movimiento que representa.

“Nosotros cuantificamos casi 200 ataques del presidente de la República, empezó en Guaymas o por allá y no hay ningún preso, ningún procesado (...). Y entonces, cualquiera se preguntaría, tantas declaraciones casi 200 y resulta que no hay ningún preso, por qué, porque no se trataba de castigar ningún delito, se sabía que no había delito, se trataba de reprimir la organización popular, pero el sexenio se acaba y Antorcha aquí está”.

En encuentro con medios de comunicación, Carreón Abud señaló que las amenazas de López Obrador son constantes en las que se les acusa de corruptos y de recibir “moches” de los procesos de construcción de obras gestionadas por la organización.

Lo cual, el líder descartó totalmente, incluso, señaló que pese a tales acusaciones no hay detenidos o procesos contra algún personaje al interior de la organización.

En ese sentido, señaló que el Movimiento Antorchista es quien se ha encargado de la gestión de más de 300 mil obras en 50 años que tienen de haberse conformado; sin embargo, son los gobiernos quienes tendrían que responder tales acusaciones, toda vez que son ellos quienes se han encargado de seleccionar a las empresas para realizar los trabajos de construcción.

“Él dijo que nosotros recibíamos moches, pero la situación es muy sencilla, nosotros jamás escogimos a ninguna de las empresas que hicieron las obras que consiguió antorcha en 50 años (...). Todas las empresas que hicieron todas las obras, más de 300 mil desde que existe Antorcha, fueron seleccionadas por los gobiernos correspondientes, bien o mal, eso sí no sabemos, pero ellos tendrían que responder”.

Finalmente, descartó tener casos de asesinatos u otro tipo de agresiones en contra de la organización, salvo el caso de la familia de liderazgos del movimiento ocurrido hace un año en Chilpancingo, Guerrero.

