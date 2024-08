Decisión del INE para otorgar mayoría calificada a Morena fue legal y democrática: Jaime Rivera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La decisión que tomó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que le permitió a Morena y sus aliados alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados Federal, fue democrática, apegada a la legalidad y se tomó sin presiones, amenazas o coacciones aseguró el consejero electoral nacional, Jaime Rivera Velázquez.

A pesar de las críticas vertidas contra la institución por esta decisión que tomaron siete de los once consejeros, Rivera Velázquez dijo que el INE se mantiene funcionando con normalidad; cada consejero deberá asumir la responsabilidad de sus decisiones y del impacto que le generen al país, comentó.

Al ser cuestionado sobre las críticas que advierten la pérdida de autonomía de facto con el ingreso de los nuevos consejeros afines al oficialismo, dijo que no existe ningún elemento de comparación entre el actual INE con aquella Comisión Federal Electoral, adscrita a la Secretaría de Gobernación en la década de los 80´s, cuando el gobierno controlaba todo el proceso electoral.

Reconoció que la asignación de diputaciones para el periodo 2024-2027, que le otorgó a Morena y sus aliados, la mayoría calificada, ha sido una de las más difíciles y complejas que ha enfrentado el Instituto, pero a pesar de la decisión que tomó la mayoría de los consejeros se trató de una votación legal.

Rivera Velázquez fue uno de los cuatro consejeros que votaron en contra de la propuesta de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional que otorgaba hasta el ocho por ciento de sobrerrepresentación por partido político y no por coalición, lo que le permitió a Morena y aliados alcanzar la mayoría calificada. Previo a la votación, advirtió que la norma debía interpretarse “no sólo en forma gramatical, sino sistemática y funcional” porque si se adoptaba de forma literal y aislada “conduciría a un resultado absurdo y disfuncional, contrario al pluralismo”, lo que finalmente ocurrió.

“Yo tomé una decisión a partir de un estudio y un análisis muy detenido, muy concienzudo, con estricto apego a normas y principios del derecho y de acuerdo a mi convicción y mi conciencia, pero con criterios de imparcialidad tomé una decisión de la que me hago cargo; al mismo tiempo respeto la decisión que tomaron otros colegas integrantes del Consejo General”.

Al ser cuestionado si habían recibido algún tipo de amenazas o presiones para votar en algún sentido, el Consejero aseguró que en ningún momento fueron coaccionados y si bien existieron muchas descalificaciones por parte de diversos actores políticos, como las que emitió durante años el presidente Andrés Manuel López Obrador desde las “mañaneras”, nunca influyó en el sentido de su voto.

“A ver, hubo en el debate público muchas manifestaciones en un sentido o en otro, pero eso para mí no constituyeron presiones ni factores que determinaran mi decisión tomada con criterios jurídicos y de compromiso con los valores democráticos; las presiones que siempre puede haber a veces en la mesa del Consejo, yo he recibido hasta insultos (y) o no les hago caso o les respondo de una manera que sea respetuosa, firme pero correcta, yo no me engarzo en discusiones a base de insultos”.

En cuanto a la decisión de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y diputados electos de Morena de posponer la reforma electoral que el presidente López Obrador había anunciado como parte del paquete de reformas constitucionales, Rivera Velázquez dijo que confía que la próxima reforma, cuando se presente, cuente con un amplio consenso y tenga como objetivo fortalecer al Instituto y los derechos ciudadanos y no como la que se pretendió impulsar desde el 2022 que debilitaba la autonomía del INE.

“Desde 2022 se autorizó y se impulsó, inclusive se aprobó en primera instancia en el Congreso de la Unión, una reforma que prácticamente destruía la autonomía del INE y la capacidad operativa del INE; si lo que se pretende, otra vez, es una reforma para convertir al INE en un instrumento dócil del gobierno sería una m uy mala reforma y significaría une egresión autoritaria muy grave. No sucedió afortunadamente (…) sobre una eventual nueva reforma habría que evaluar su contenido”.

Y sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial, en la cual el INE sería el responsable de llevarla a cabo, el Consejero prefirió no opinar al respecto; dijo que hasta que no hayan aprobado la iniciativa se pronunciará sobre la misma.

AVL