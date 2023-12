Decisión de Samuel García tomó de sorpresa a todo MC: Antonio Carreño

"Nos agarra de sorpresa, no lo teníamos contemplado, pero entendemos la posición que asume Samuel, él siempre lo dijo, la prioridad es Nuevo León, reconocemos la responsabilidad que tiene para generar gobernabilidad en su estado y agradecidos por la sacudida de la vieja política que hizo en nueve días, era algo que no habíamos vivido en Movimiento Ciudadano, que no estábamos viendo en las campañas, le puso ese condimento que faltaba con las otras candidatas y sobre todo convencidos de que sí se puede desafiar a la vieja política y que podemos construir un buen proyecto a lado de los ciudadanos", mencionó en exclusiva con MIMORELIA.COM.