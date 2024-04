Debates, la manera de conocer propuestas y abonar a votos conscientes: Araceli Gutiérrez

Morelia, Morelia (MiMorelia.com).- La consejera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Araceli Gutiérrez Cortés, aseguró que los debates son una manera de acercar a los electores a las distintas candidaturas y que permiten conocer tanto las propuestas como los perfiles de los aspirantes a un cargo, además de que abonan a generar un voto consciente.

En entrevista con Mario Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite de lunes a viernes de 06:00 a 8:00 horas por el 105.1 de FM, Gutiérrez Cortés, aseguró que es importante asumir la obligación que tenemos como ciudadanos, de conocer a las personas por las que se podría votar.

“Es una responsabilidad que tenemos y hay que estar ahí. Si no estamos de acuerdo por cómo nos están gobernando hay que ir a votar. Cualquiera que sea nuestro sentir es el momento de hacerlo saber y reflejarlo, y la manera consciente de hacerlo es conociendo las propuestas y escuchando los debates”.

La consejera recordó que en las últimas tres elecciones se ha abierto la posibilidad de la participación de la ciudadanía a fin de que se pueda hacer llegar las diversas inquietudes y de manera indirecta se genere una reacción de las propias personas que están participando en las candidaturas.

Sin embargo, reconoció que aún hace falta mayor flexibilidad en los formatos, ya que los tiempos, en muchas ocasiones, no permiten profundizar en los temas. “Sí es necesario que tengamos un modelo de debate un poco más flexible, el asunto y la realidad política que hoy tenemos es que estamos en un punto en el que las fuerzas políticas no quieren tomar el riesgo de que alguna persona hable tres segundos más que otro, por ello es que tenemos esta situación de que tenemos tiempo específico y es cortar el uso de la voz, la palabra, no puede terminar una idea porque existe la posibilidad de que el otro cuestiones porque si se le dio un segundo más”.

Lo anterior, puntualizó, tiene que ver con cierta desconfianza y el contexto político que se va construyendo entre los ciudadanos y ciudadanas, aunque puntualizó que es importante no olvidar que quienes acuerdan los modelos de los debates son las fuerzas políticas, es decir, el órgano electoral con el consenso de los partidos políticos.

Por otro lado, agregó que los debates son ejercicios importantes ya que incluso llegan a generar cambios en las opiniones de la ciudadanía a partir de lo que escucha en los mismos. “Sí puede darse el caso de que a algunos les va mejor que a otros y además vamos conociendo un poco el talante y la personalidad de quienes ahí participan”.

Finalmente, afirmó que para promover más participación de la ciudadanía, había que valorar otro tipo de ejercicios como algunos ciclos de encuentros ciudadanos con las candidaturas. “Lo ideal sería abrir la oportunidad a más personas porque es una cantidad de temas importantes, pero entonces no pensaríamos solo en una dinámica de un debate sino en un ciclo de encuentros ciudadanos con las candidaturas que también serían una excelente opción para que las personas puedan conocer a los perfiles que buscan llegar a los cargos de toma de decisiones”.

RYE