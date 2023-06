De la Comisión Inspectora me voy sin resentimientos: Guillermina Ríos

"Me voy muy tranquila, con la tranquilidad del deber cumplido, me gusta actuar con mucha rectitud, propiedad; y eso incomodó a algunos integrantes de la comisión, los últimos acontecimientos fueron un pretexto, la realidad es que desde abril venían sesionando sin avisarme. No tengo interés en permanecer en la comisión, hay intereses muy fuertes que yo no comparto, me voy con la satisfacción del deber cumplido, hay que aprender a cerrar ciclos y no me voy con resentimientos".