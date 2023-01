De esta manera Memo Valencia desea a michoacanos que cumplan sus metas en 2023

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, deseó a sus seguidores, con cahuama en mano, que se cumplan sus metas para este 2023.

El pasado 1 de enero, Memo Valencia compartió en su cuenta de TikTok, un video en donde, con un toque de humor, relata que ya le falló al 2023 debido a que no pudo cumplir el propósito de dejar de tomar.

"Perdóname 2023, tenía toda la intención de dejar de tomar, pero se me atravesó una cahuama y no lo pude evitar. Salud. Ojalá y ustedes sí puedan cumplir todas sus metas para este 2023, yo no pude. ¡Salud!".