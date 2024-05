Daniela de los Santos se compromete a revisar reglas de operación de La Escuela es Nuestra y becas Benito Juárez

La candidata recordó que durante su recorrido por las escuelas, muchos padres y madres de familia se acercaban a pedir ayuda para que su hijo pudiera aplicar para la beca, pero en muchas ocasiones no se podía, por lo que, insistió, en que es necesario revisar las reglas de operación para ver por qué unos niños sí pueden acceder y otros no, luego de resaltar que tanto en la zona rural como en la urbana hay pobreza y enfatizar que los niños y niñas deben ser tratados con igualdad.

“Debemos revisar qué es lo que está pasando, por qué algunos niños sí la tienen, por qué otros, no, cuáles son las reglas de operación, por qué unas escuelas sí entran al programa La Escuela es Nuestra, otras no pueden por la zona en la que están y yo creo que a los niños hay que tratarlos igual, a todos, tanto tienen derecho los niños de las comunidades como de la zona urbana, porque pobreza hay en ambos lados y hay que revisar a detalle por qué no están aplicando muchas escuelas a estos programas”.

Finalmente, adelantó que en caso de llegar al Congreso del Estado continuará con sus recorridos por las escuelas y con la agenda enfocada a la niñez, además de dar continuidad al proyecto del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, tras recordar que la premisa de su campaña se basa en que la seguridad comienza desde a atención a la niñez.

“Si hoy en día un niño está siendo violentado, maltratado, abusado y no hacemos nada, luego no nos quejemos de que ese niño en un futuro termine en malos pasos, la delincuencia incremente, pero además, donde hay un niño violentado, maltratado, hay un adulto que es un violentador”, concluyó.

RYE