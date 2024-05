Daniela de los Santos, con cuatro puntos de ventaja en las encuestas

“Si un niño es violentado, maltratado y no hacemos nada, no solo estamos provocando que haya inseguridad a largo plazo, sino también a corto plazo. Porque en un hogar donde hay un niño violentado hay un adulto que es un violentador y si se atreve a maltratar a un niño no me quiero ni imaginar lo que se atreve a hacer hacia afuera".

La candidata se dijo convencida de que los políticos, cuando tienen una causa, son más certeros. En ese sentido recordó que en su momento se trabajó la Ley de Adopción, así como el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, además de que se agravó el robo a escuelas, todas, iniciativas que surgieron luego de escuchar las necesidades de la ciudadanía.

Por otro lado, recordó que además de legislar, las y los diputados tienen la obligación de gestionar, por lo que el haber recorrido más de 100 escuelas en meses anteriores durante su cargo como legisladora local, le ha permitido saber las necesidades de las mismas y tocar puertas para acercar recursos o apoyos.