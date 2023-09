"Dónde estaba el PRI cuando me los mataron", lamenta madre de Omar Colín

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Dónde estaba el PRI cuando me los mataron", dijo la señora Ethelmina Alanís, madre de Omar Daniel Colín Alanís, exsecretario del Ayuntamiento de Ocampo, quien fue privado de su libertad y asesinado, junto con su padre, el 28 de septiembre del año pasado.

Lo anterior, durante su mensaje en el marco del homenaje que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizó y al que acudieron familiares, amigos y conocidos del joven priísta.

La señora Ethelmina describió la falta de apoyo de las autoridades, del ayuntamiento e incluso del mismo instituto político al que pertenecía su hijo, así como lo doloroso y lamentable que fue el hecho de perder a su esposo y a su hijo a manos de la violencia. Además de narrar cómo ha sido su vida y la de su familia tras el asesinato de su hijo.

"Llamábamos, mandábamos mensajes a diferentes personas. Nadie. No les quiero decir a quién más le llamaba para que me auxiliara y ninguna patrulla se presentó. Perdón. Pero aquí me duele. Nadie.

Díganme qué puedo yo pensar, dónde estaba el PRI, dónde estaban sus compañeros de la presidencia, uno que otro se presentó al velorio. Después cuando agarré y le dije a Fer, ya me avisaron, me los mataron, los mataron…".

La señora fue clara al decir que no quería un homenaje y el valor que para ella representa el pararse frente a todos a hablar de su hijo. Asimismo reconoció el apoyo de los amigos más cercanos de Omar Colín.

"Levante la mano quien de ustedes dice yo me aviento el trancazo de que me maten a mi esposo y a mi hijo, a mi familia y estoy como si nada. Nadie. Sin embargo, aquí estoy", agregó Ethelmina, quien afirmó que su familia está muy dolida y muy enojada.

Por su parte, Guillermo Valencia Reyes, dirigente estatal del PRI, recordó el atentado que él sufrió en su contra, por lo que dijo conocer los efectos del miedo en las personas. El miedo, señaló, hace que la gente se ausente y calle.

En ese sentido, afirmó que la violencia en el Oriente michoacano anteriormente no se veía, por lo que dijo, esto es muestra del crecimiento de la delincuencia, en un México donde se pregona con los abrazos y no balazos, para quienes disparan balazos a personas buenas y dejan familias incompletas.

Desde el estacionamiento del Comité Directivo Estatal, donde se pintó un mural con la imagen de Omar Colín, Valencia Reyes se comprometió a luchar porque México cambie, lo cual, señaló, se puede lograr en la medida que el miedo no sea la divisa de la cruel violencia que se vive en el país.

Por su parte, la secretaria General del PRI, Xóchitl Ruiz, afirmó la importancia de reconocer a perfiles como el de Colín y levantar la voz para que su caso no quede impune.

Aldo Argueta, dirigente estatal del Instituto Reyes Heroles y amigo personal de Omar Colín, realizó una semblanza del exsecretario del Ayuntamiento de Ocampo, de quien reconoció en él valores como la lealtad y el trabajo.

RYE