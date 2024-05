Cultura democrática de los morelianos debe cambiar: candidato del PES

Morelia Michoacán (MiMorelia.com).- El candidato a la alcaldía de Morelia, del Partido Encuentro Social (PES), Gilberto Pizarro Hernández, afirmó que la cultura (democrática) de los morelianos “Tiene que cambiar, tenemos que empezar a elegir a las mejores propuestas, a los mejores hombres, a las mejores mujeres y que poco a poco vayamos dando los pasos”.

En este sentido, dijo que su participación en el proceso electoral se debe a la necesidad de que la política cambie, “aunque sabemos que era una complicada campaña que iba a ser difícil pero finalmente aquí estamos y nos da mucho gusto que la gente vaya recibido este esta propuesta con estas ganas de cambiar”.

Al cuestionarle si se siente en desventaja ante los recursos económicos que le fueron dados a su partido, comparados con los que tienen otras fuerzas políticas señaló que sí, “es evidente”.

Mientras lamentó que incluso en algunos medios de comunicación no les han dado apertura o la misma cantidad de espacios para exponer sus propuestas y que las instituciones académicas no les han abierto las puertas para dar a conocer su proyecto a las y los jóvenes.

“Sí hay una desventaja, pero a mí no me preocupa porque la propuesta que yo tengo es firme, clara, ciudadana, y la gente tiene la opción, yo les he dicho que tienen en sus manos como quieren que los gobiernen, que haya una continuidad en este olvido que ha habido, o que venga una propuesta que está acabando con las instituciones y la democracia, porque está en sus manos, tienen la posibilidad de que regresemos a la grandeza de Morelia, que siempre ha tenido”.

Ante una posible victoria, dijo que sí contarían con recursos humanos para administrar el Ayuntamiento, y que dejarían de ser sólo un partido político, “nos convertiremos en una autoridad para gobernar Morelia y vamos a llamar a los mejores, no importa la afinidad política, no importa de qué sector sean, hay que buscar entre los empresarios quién nos ayude a ese sector; y en el caso de algunas otras áreas de gobierno pues hay que llamar a quienes conocen y creemos que en Morelia hay mucha gente que puede ayudarnos a gobernar”.

