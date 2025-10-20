Cuauhtémoc Blanco ‘vota’ desde una cancha de pádel

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras en el Congreso se debatía el futuro del agua en México, Cuauhtémoc Blanco Bravo —exfutbolista y actual diputado de Morena— fue captado en una cancha de pádel, participando de forma remota en la sesión legislativa… o al menos en presencia.

Durante una sesión virtual de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Blanco apareció en pantalla visiblemente sudado, con ruidos de raquetazos de fondo, justo cuando se realizaba la votación nominal de una iniciativa clave: la Ley General de Aguas, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El momento, que quedó registrado en video, muestra a Blanco pidiendo que “le contaran la asistencia” sin emitir voto alguno. Mientras tanto, al fondo se escuchaban los ecos del juego que, al parecer, le importaba más que la discusión legislativa.