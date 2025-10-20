Política

Cuauhtémoc Blanco ‘vota’ desde una cancha de pádel

Cuauhtémoc Blanco fue captado en plena sesión legislativa desde una cancha de pádel
La sesión avanzó sin su voto, pero la propuesta presidencial fue aprobada
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mientras en el Congreso se debatía el futuro del agua en México, Cuauhtémoc Blanco Bravo —exfutbolista y actual diputado de Morena— fue captado en una cancha de pádel, participando de forma remota en la sesión legislativa… o al menos en presencia.

Durante una sesión virtual de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Blanco apareció en pantalla visiblemente sudado, con ruidos de raquetazos de fondo, justo cuando se realizaba la votación nominal de una iniciativa clave: la Ley General de Aguas, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El momento, que quedó registrado en video, muestra a Blanco pidiendo que “le contaran la asistencia” sin emitir voto alguno. Mientras tanto, al fondo se escuchaban los ecos del juego que, al parecer, le importaba más que la discusión legislativa.

“¡Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando!”, exclamó el diputado Mario Zamora (PRI), tras varios intentos fallidos de la presidenta de la comisión, Merilyn Gómez Pozos, por obtener el sentido del voto del legislador.

La Ley General de Aguas busca cambiar radicalmente el enfoque del uso del agua en México. Entre sus propuestas se incluye la eliminación de la compraventa de derechos entre particulares, la recuperación de concesiones no utilizadas, y la creación de un Registro Nacional del Agua, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo y salubre al recurso hídrico, conforme al artículo 4º constitucional.

La opinión fue aprobada con 32 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones, y enviada a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. Cuauhtémoc Blanco, por su parte, quedó registrado únicamente como “presente”.

