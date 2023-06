Corrupción en México no ha terminado, se ha incrementado: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Suena muy fácil recibir una certificación, pero implica mucho, en una dependencia de gobierno, en un país con grandes problemas de corrupción, que por cierto no se han terminado, se ha acentuado, hay indicadores que reflejan un incremento de la corrupción en los últimos cinco años, no sólo no se terminó, se incrementó”, destacó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

El edil moreliano dijo lo anterior en el marco de la ceremonia protocolaria en la que el Ayuntamiento de Morelia recibió la Certificación de su Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), herramienta basada en la Norma Internacional ISO 370001:2016 que permite prevenir, detectar y mitigar cualquier intento o acto de soborno y está enfocado a los servidores públicos.