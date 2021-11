Convenio de Seguridad propone subordinación más que coordinación: Hugo Anaya

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pareciera que el Convenio Marco de Coordinación Intergubernamental en Materia de Seguridad Pública es una reedición del programa de Mando Unificado que se quiso implementar cuando el excomisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, operaba en el estado, así lo manifestó el diputado integrante de la Comisión de Seguridad del Congreso del estado, Hugo Anaya Ávila.

El legislador por el Partido Acción Nacional (PAN) justificó la decisión de los presidentes municipales de su instituto político de no firmar el convenio, toda vez que se despoja a los Ayuntamientos de los recursos financieros y materiales, sin embargo la comprobación de los mismos seguirá siendo de los alcaldes.

“Es imposible que se pueda entregar de esa manera el recurso, porque no puede ser que no tengan ninguna injerencia en la aplicación del gasto pero sí la responsabilidad de la comprobación de los recursos. El tema del mando único no debe ser de subordinación, sino de coordinación, si no fortalecemos a las policías municipales vamos a tener los mismos resultados de siempre porque es el mismo esquema”, indicó el panista.

Cuestionado sobre los diagnósticos de las necesidades de las policías municipales, consideró que no es necesaria la elaboración del Plan de Seguridad de los municipios, pues de cualquier manera no les hacen caso a los ediles, sostuvo. Parece que vienen con la actitud de “te rompo la estructura que tienes porque nosotros somos los que sabemos”, dijo.

“¿Cuál es el diagnóstico de las policías municipales? No lo sé. Lo municipios sí saben qué tienen, yo no sé si lo sepa el estado, o si está preocupado porque no tienen, pero los alcaldes lo saben. Pregúntale a un alcalde y él te va a decir si tiene dos patrullas o 10, haya un documento o no, él te puede decir si tiene 10 policías o tiene 50, el documento es lo de menos”, manifestó el legislador.

Aseguró que el tema no es plan de seguridad sino lo que se quiere construir, pues recordó que la única responsabilidad constitucional de los ediles es ser responsables de la seguridad en sus municipios, y el Convenio Marco de Coordinación Intergubernamental en Materia de Seguridad Pública busca despojarles de esta facultad y de estos recursos, añadió.

Cabe mencionar que este jueves se concretó la firma el referido convenio en Casa de Gobierno, el cual incluyó 73 municipios, y los que quedaron pendientes tienen aún la posibilidad de definir si ingresan o no al esquema, de acuerdo al secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña.

