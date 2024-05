Contrincantes comienzan a justificar su derrota, asegura Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las declaraciones de sus contrincantes en torno a la supuesta compra de votos por parte del equipo de campaña de Alfonso Martínez Alcázar son una justificación de su derrota, aseguró el candidato del PAN y PRD a la alcaldía de Morelia.

"Ya están empezando a justificar la derrota, a eso me saben esos comentarios, porque no somos iguales, porque nosotros no necesitamos comprar voluntades, porque estamos en el ánimo de la gente y se refleja en las encuestas. Esa ventaja tan importante, dime si necesitas hacer algo como lo que ellos están acostumbrados a hacer históricamente, no somos iguales y no necesitamos hacerlo y me encanta que ya están justificando la derrota", dijo.

Lo anterior lo aseveró luego de que el candidato del PRI a la presidencia municipal de Morelia, René Valencia Reyes, señaló en días pasados que Martínez Alcázar pagaría hasta 2 mil 500 pesos por voto.

A poco menos de un mes de la jornada electoral, el edil con licencia afirmó que continuará con su campaña respetando su estrategia y planes.

“Precisamente, los resultados de las encuestas indican que vamos bien, la gente quiere escuchar propuestas, la gente quiere escuchar que conozco la ciudad, que hemos trabajado por ella y que vamos a seguir haciéndolo, con una estrategia muy clara y así vamos a seguir sin detenernos a voltear atrás o a ver de qué nos atacan”, agregó.

Sin embargo, añadió que se está preparando para la jornada electoral, pese al margen de diferencia que lo posiciona por delante de los otros candidatos ya que, consideró, sus contrincantes estarán repartiendo recursos el día de la elección.

"Claro que le van a echar toda la carne al asador y van a estar preparando muchos recursos, tanto económicos como con dádivas para el día de la jornada electoral, pero vamos a estar listos, cuidando las casillas y cuidando que no compren la voluntad de la gente y es de los retos que hay que tener presentes pero lo que nos da cierta estabilidad es que van aventando para el futuro el cómo nos van a vencer y al final se consolida más este proyecto porque es el único con propuestas claras y reales", culminó.

rmr