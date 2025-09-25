Construir la paz en Michoacán, tarea permanente de la 4T; no vamos a quitar el dedo del renglón: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, afirmó que la construcción de la paz en el estado es una tarea permanente que se fortalece con la visión integral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en estrecha coordinación con el gobierno estatal y con el respaldo de las leyes y acciones legislativas impulsadas desde el Congreso local.

“La paz no se decreta, se construye todos los días con justicia social, con inversión pública, con programas sociales y con la atención a las causas de la desigualdad. En esa ruta vamos avanzando en Michoacán de la mano de la presidenta y del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla”, señaló.

Alanís destacó los resultados que, a nivel federal y estatal se han obtenido en la lucha contra la pobreza y la inseguridad, a través de apoyos directos a las familias, la ampliación de programas sociales y la inversión en infraestructura y obra pública que hoy generan bienestar en las comunidades y fortalecen la economía local.

En ese sentido, subrayó que desde el Congreso del Estado se impulsan reformas y leyes que garantizan gobernabilidad, protección de los derechos y el fortalecimiento de las instituciones. “La verdadera construcción de la paz se da cuando el pueblo tiene oportunidades, cuando se combate la pobreza, se reduce la desigualdad y se generan condiciones de bienestar. Ese es nuestro compromiso como legisladoras y legisladores de la Cuarta Transformación”, afirmó.

Finalmente, Fabiola Alanís refrendó que Morena en Michoacán seguirá trabajando en unidad, con responsabilidad y cercanía al pueblo, para consolidar la transformación y asegurar un futuro de paz y desarrollo para las y los michoacanos.

rmr