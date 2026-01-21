Consejera Marlene Mendoza aboga por reforma electoral que respalde a los OPLES

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El debate sobre la reforma electoral en México se intensifica de cara al próximo periodo legislativo, con la expectativa de que el Ejecutivo envíe su iniciativa formal en febrero de 2026. En este clima de transformación, la consejera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, afirmó que, es fundamental ajustar el sistema, pero preservando la estructura local de los organismos electorales.

La consejera enfatizó la importancia de mantener los organismos locales como contrapeso a la centralización:

"Ahorita las notas y las manifestaciones tanto de la presidenta como de diversos senadores han sido de que los OPLES y el INE conservan su autonomía con modificaciones que creo que eso es normal ante cualquier reforma y a lo mejor necesarias en ciertos temas".

A nivel nacional, el contexto es de gran expectación, pues se prevé una reforma que busca la eficiencia presupuestaria y cambios estructurales en el INE, especialmente tras la próxima salida de tres consejeros en abril. Las discusiones giran en torno a la reducción de financiamiento a partidos y la posible eliminación de figuras como las diputaciones plurinominales.

La consejera Mendoza también señaló que es necesario abordar el alto costo de las elecciones, un factor que se debe a las múltiples medidas de seguridad requeridas por el gran listado nominal del país. Expresó su esperanza en que la reforma atienda este punto sin comprometer la independencia institucional:

"Yo espero que esta reforma sí toque temas centrales para abaratar elecciones sin que eso signifique el menoscabo de la autonomía y la independencia de las instituciones y que podamos trabajar de manera adecuada".

Además, destacó el impacto que tendría en los OPLES el posponer la elección judicial hasta 2028, señalando que si bien para Michoacán no es un reto tan grande, para otros estados que no han tenido renovación judicial, un aplazamiento hasta 2027 representaría una carga adicional.

RYE