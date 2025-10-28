Congreso nombrará a la petista Yesenia Díaz como regidora de Tacámbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Congreso de Michoacán nombrará a la petista Yesenia Díaz Barrera como regidora propietaria del Ayuntamiento de Tacámbaro, tras el dictamen favorable de la Comisión de Gobernación y que se votará en la sesión del 29 de octubre de 2025. La próxima designación responde a la licencia definitiva de Silvia Aguilar Saldívar, sin suplente registrada, en un municipio con 30 mil habitantes.

La solicitud llegó al Legislativo del presidente municipal Salvador Bastida García, con acta de cabildo extraordinario del 14 de febrero que aprobó la licencia.

“La hipótesis establecida por el artículo 209 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo se colma ante la ausencia temporal y definitiva de la regidora propietaria, registrada por el Partido del Trabajo, para el proceso electoral ordinario 2024-2027”, detalla el dictamen.

El PT propuso a Díaz Barrera el 5 de septiembre, respaldada por Reginaldo Sandoval Flores, Francisco Salguero Ruiz, Ma. del Carmen Martínez Santillán y Ma. del Auxilio Flores García, quienes forman parte de la Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo.

La regiduría de mayoría relativa del PT, sin suplente, demanda continuidad para impulsar desarrollo local y el funcionamiento del cabildo.