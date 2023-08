Congreso de Michoacán sesionará mañana el juicio político contra Abellaneda

Se menciona también que el ex auditor no presentó a la Comisión Inspectora de la Auditoría los informes anuales del 2020 al 2022; que mostró conflicto de interés por la adquisición de insumos de cómputo para la ASM; que incumplió con el pago de erogaciones por remuneración al trabajo personal en el mismo periodo; que fue omiso revelar las obligaciones de pago respecto de las retenciones por Impuesto sobre la renta y aportaciones de seguridad social; y que cayó en irregularidades y violaciones en los estados financieros que se refieren al activo circulante y al activo no circulante.

Sobre estos últimos cinco puntos que integran la denuncia, la Comisión Inspectora consideró que existe en todos ellos la comprobación debida del supuesto mal actuar de Abellaneda, y así los diputados César Palafox, Anabet Franco y Margarita López le dieron la razón a la denunciante, la Contralora Azucena Marín.

"Quedaron comprobados los hechos materias de la denuncia frente al C. Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, en cuanto Auditor Superior de Michoacán, pues como se puso de manifiesto, ha llevado a cabo prácticas contrarias a la legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia que orientan a la administración pública y que garantizan el buen servicio público (...) El C. Miguel Ángel Aguirre Abellaneda es legalmente sujeto de juicio político y acreedor de sanciones derivadas de sus conductas irregulares que ya han sido debidamente comprobadas y referidas en el presente dictamen", se lee en el oficio con fecha del 31 de agosto del 2023.