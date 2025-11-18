Congreso de Michoacán retomará finalmente las sesiones del Pleno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Congreso de Michoacán intensificará su actividad legislativa a partir de esta semana, con la realización de dos sesiones ordinarias, según lo confirmó la presidenta de la Mesa Directiva, Giulianna Bugarini Torres. Este retorno a una agenda más activa se da en vísperas de que el Poder Legislativo dictamine el paquete económico estatal.

La Legislatura tiene programada una sesión este miércoles a las 8:00 horas, en la que se abordarán aproximadamente 54 asuntos pendientes. Bugarini Torres detalló que la jornada incluirá la generación de más de 12 dictámenes, así como la presentación de comunicaciones e iniciativas ante el Pleno.

La diputada recordó que cada legislador o fracción parlamentaria tiene derecho a presentar sus posicionamientos sobre los temas discutidos. En ese sentido, señaló que hasta el momento se han recibido tres posturas formales en torno al homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El enfoque principal de las próximas semanas será el tema presupuestal. Se espera que el Secretario de Finanzas entregue el proyecto de presupuesto estatal este mismo viernes. Una vez recibido el documento, se iniciarán de inmediato los trabajos correspondientes en comisiones unidas.

"Sí, yo creo que la próxima semana estaremos llevando a cabo dos sesiones, porque también recuerden que ya se nos viene todo el tema del presupuesto y estaremos ya dictaminando algunas leyes de ingresos para que se den a conocer en Pleno", afirmó la diputada, subrayando la prioridad de analizar y dictaminar las leyes de ingresos locales.

Con este plan de trabajo, el Congreso busca desahogar los pendientes acumulados y atender de manera oportuna la discusión del presupuesto estatal, asegurando la continuidad del proceso legislativo.

SHA