Congreso de Michoacán reconoce a bomberos en su día y anuncia fortalecimiento de su labor con reforma

La 76 Legislatura aprobó adicionar la Ley de Protección Civil para garantizar los servicios de los cuerpos de bomberos en emergencias
NAOMI CARMONA
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día del Bombero, celebrado este 22 de agosto, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Vicente Gómez Núñez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la 76 Legislatura, destacó el reconocimiento del Congreso de Michoacán a la valentía y dedicación de los bomberos estatales y voluntarios. La fecha conmemora la fundación del primer cuerpo de bomberos en Veracruz en 1873, y este año se aprobó una reforma para fortalecer su labor en el estado.

Gómez Núñez resaltó que el Congreso acordó, el pasado 8 de julio, celebrar el Día del Bombero para honrar a quienes arriesgan sus vidas por la comunidad.

"En este año decidimos realizar un reconocimiento especial a quienes integran el cuerpo de bomberos y bomberas de la Coordinación Estatal de Protección Civil, por su gran labor y heroísmo. Pero también aprovecho para felicitar el heroísmo de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, los que brindan su labor en los municipios y del país".

El petista recordó que el Congreso aprobó un dictamen en mayo de este año, con el cual se establece que la Coordinación Estatal y las coordinaciones municipales de Protección Civil deberán garantizar los servicios de los cuerpos de bomberos en cualquier emergencia, brindando certidumbre jurídica a su labor. La medida, dijo, responde a la necesidad de una normativa clara para enfrentar incendios, rescates, desastres naturales y otras situaciones críticas.

Por parte del titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán, Amuravi Ramírez Cisneros, refirió que esta fecha, más que una conmemoración, se trata de un reconocimiento a quienes se han convertido en símbolo de esperanza, arriesgando su vida por la población.

"Más allá de un acto simbólico, es un reconocimiento al valor, entrega de quienes han hecho del servicio su misión de vida. Celebramos el Día del Bombero con profunda gratitud y reconocimiento a su vocación inquebrantable. Los bomberos han sido símbolo de esperanza en los momentos más difíciles, enfrentando el peligro con valor y protegiendo lo más valioso: la vida".

En el Congreso fueron entregados reconocimientos a apagafuegos destacados de la corporación estatal.

Bomberos: Población aplaude y reconoce a bomberos en desfile
