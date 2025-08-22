Congreso de Michoacán reconoce a bomberos en su día y anuncia fortalecimiento de su labor con reforma

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día del Bombero, celebrado este 22 de agosto, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Vicente Gómez Núñez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la 76 Legislatura, destacó el reconocimiento del Congreso de Michoacán a la valentía y dedicación de los bomberos estatales y voluntarios. La fecha conmemora la fundación del primer cuerpo de bomberos en Veracruz en 1873, y este año se aprobó una reforma para fortalecer su labor en el estado.
El petista recordó que el Congreso aprobó un dictamen en mayo de este año, con el cual se establece que la Coordinación Estatal y las coordinaciones municipales de Protección Civil deberán garantizar los servicios de los cuerpos de bomberos en cualquier emergencia, brindando certidumbre jurídica a su labor. La medida, dijo, responde a la necesidad de una normativa clara para enfrentar incendios, rescates, desastres naturales y otras situaciones críticas.
Por parte del titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán, Amuravi Ramírez Cisneros, refirió que esta fecha, más que una conmemoración, se trata de un reconocimiento a quienes se han convertido en símbolo de esperanza, arriesgando su vida por la población.
En el Congreso fueron entregados reconocimientos a apagafuegos destacados de la corporación estatal.
RPO