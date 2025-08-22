Congreso de Michoacán reconoce a bomberos en su día y anuncia fortalecimiento de su labor con reforma

El petista recordó que el Congreso aprobó un dictamen en mayo de este año, con el cual se establece que la Coordinación Estatal y las coordinaciones municipales de Protección Civil deberán garantizar los servicios de los cuerpos de bomberos en cualquier emergencia, brindando certidumbre jurídica a su labor. La medida, dijo, responde a la necesidad de una normativa clara para enfrentar incendios, rescates, desastres naturales y otras situaciones críticas.

Por parte del titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán, Amuravi Ramírez Cisneros, refirió que esta fecha, más que una conmemoración, se trata de un reconocimiento a quienes se han convertido en símbolo de esperanza, arriesgando su vida por la población.