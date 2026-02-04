Congreso de Michoacán exige justicia por familia de intérpretes asesinada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una sesión marcada por la indignación, el Congreso del Estado de Michoacán rindió un minuto de silencio este miércoles en memoria de Víctor Manuel Mújica, Anayeli Hernández y su hija Megan, la familia de intérpretes de lengua de señas asesinada. Tras el homenaje, las diversas bancadas fijaron su postura, condenando los hechos y exigiendo justicia sin impunidad, mientras que algunos legisladores aprovecharon el contexto para impulsar reformas pendientes.

El trágico suceso que involucra a Víctor y Anayeli, quienes trabajaban activamente en el Poder Legislativo, ocurrió el 17 de enero, cuando fueron hallados calcinados. Las investigaciones, que ya han resultado en la detención de un presunto implicado, apuntan a que el móvil del crimen fue una deuda.

La coordinadora del PRI, Adriana Campos Huirache, fue enfática al señalar la responsabilidad social que emana de este crimen: “Su partida nos sacude y nos hace reflexionar: ¿qué estamos haciendo como sociedad para proteger la vida y el respeto?”