Congreso de Michoacán exige justicia por familia de intérpretes asesinada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una sesión marcada por la indignación, el Congreso del Estado de Michoacán rindió un minuto de silencio este miércoles en memoria de Víctor Manuel Mújica, Anayeli Hernández y su hija Megan, la familia de intérpretes de lengua de señas asesinada. Tras el homenaje, las diversas bancadas fijaron su postura, condenando los hechos y exigiendo justicia sin impunidad, mientras que algunos legisladores aprovecharon el contexto para impulsar reformas pendientes.
El trágico suceso que involucra a Víctor y Anayeli, quienes trabajaban activamente en el Poder Legislativo, ocurrió el 17 de enero, cuando fueron hallados calcinados. Las investigaciones, que ya han resultado en la detención de un presunto implicado, apuntan a que el móvil del crimen fue una deuda.
La coordinadora del PRI, Adriana Campos Huirache, fue enfática al señalar la responsabilidad social que emana de este crimen: “Su partida nos sacude y nos hace reflexionar: ¿qué estamos haciendo como sociedad para proteger la vida y el respeto?”
Por su parte, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Grecia Aguilar Mercado, condenó la violencia que arrebató la vida a quienes trabajaban por la inclusión y los derechos de otros. Reiteró el compromiso del Congreso con la comunidad sorda, asegurando que su lucha no es en vano.
La bancada del Partido del Trabajo (PT), a través de su coordinador Reyes Galindo Pedraza, vinculó los lamentables sucesos con la necesidad urgente de legislar en materia de desapariciones. Galindo Pedraza instó a retomar los trabajos legislativos para sacar adelante la Ley de Búsqueda de Personas, que se encuentra pendiente en comisiones, argumentando que esta ley es indispensable para atender casos como este, complementándola con temas como el desplazamiento forzado.
La diputada Melba Alvabera Padilla, de Morena, manifestó su dolor sincero por la pérdida de “compañeros de trabajo” y compartió la exigencia de la sociedad de que no haya impunidad. Afirmó que el Congreso seguirá dando acompañamiento permanente a la familia hasta encontrar todas las causas y responsables implicados en la tragedia.
En un llamado transversal, las bancadas coincidieron en la necesidad de que la Fiscalía del Estado lleve las investigaciones hasta sus últimas consecuencias para asegurar una justicia ejemplar, reconociendo la pronta actuación de las autoridades, pero insistiendo en la profundidad del esclarecimiento de los hechos.
RPO