Congreso de Michoacán e ICATMI refrendan convenio con extensión de beneficios a familiares

Chagolla insistió en que la capacitación es una herramienta de dignificación y no un mero requisito burocrático, ligándola directamente a la justicia laboral y al compromiso ciudadano.

"Este acto no es simplemente un trámite administrativo, es una realidad y una expresión concreta de la convicción profunda que el trabajo público debe de sostener en la formación permanente, en la actualización de los saberes y en el reconocimiento de los esfuerzos de cada uno de los trabajadores que logran el funcionamiento real de las instituciones," afirmó el Secretario.

Por su parte, Antonio Flores de la Torre, director general de ICATMI, reafirmó el compromiso del Instituto para generar capital humano altamente competitivo, asegurando que los cursos se alinean con las necesidades productivas del Estado.

Flores de la Torre agradeció la confianza depositada por el Congreso, recordando que el conocimiento es infinito y la obligación de los servidores públicos es la mejora continua. Además, puso en relieve la capacidad operativa del ICATMI, mencionando sus 21 planteles, tres secciones móviles y más de 300 extramódulos, garantizando cobertura en todo Michoacán.

RYE-