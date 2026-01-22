Congreso de Michoacán e ICATMI refrendan convenio con extensión de beneficios a familiares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La renovación del convenio entre el Congreso del Estado y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI) fue celebrada como un acto de convicción profunda en la formación permanente del servicio público. El acuerdo no solo beneficia a los trabajadores legislativos, sino que se extiende a sus familiares directos.
El acto protocolario sirvió para formalizar la continuidad de los programas de capacitación que benefician al personal del Poder Legislativo. Rogelio Andrade Vargas, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo del Estado (STASPLE), dio la bienvenida a los presentes, destacando el valor del acuerdo más allá del ámbito laboral directo.
Andrade Vargas expresó la satisfacción sindical por la extensión del beneficio: "Para nosotros es satisfactorio firmar este convenio, ya que no solo apoya a los trabajadores, sino también es extensiva para los familiares de nuestros trabajadores." Asimismo, detalló que se gestionará el oficio correspondiente para que los hijos o familiares directos de los agremiados puedan acceder a los descuentos pactados.
En representación de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, la diputada Giulianna Bugarini, compareció Fernando Chagolla, secretario de Servicios Parlamentarios, quien elevó el significado del convenio a un pilar de la vida institucional.
Chagolla insistió en que la capacitación es una herramienta de dignificación y no un mero requisito burocrático, ligándola directamente a la justicia laboral y al compromiso ciudadano.
"Este acto no es simplemente un trámite administrativo, es una realidad y una expresión concreta de la convicción profunda que el trabajo público debe de sostener en la formación permanente, en la actualización de los saberes y en el reconocimiento de los esfuerzos de cada uno de los trabajadores que logran el funcionamiento real de las instituciones," afirmó el Secretario.
Por su parte, Antonio Flores de la Torre, director general de ICATMI, reafirmó el compromiso del Instituto para generar capital humano altamente competitivo, asegurando que los cursos se alinean con las necesidades productivas del Estado.
Flores de la Torre agradeció la confianza depositada por el Congreso, recordando que el conocimiento es infinito y la obligación de los servidores públicos es la mejora continua. Además, puso en relieve la capacidad operativa del ICATMI, mencionando sus 21 planteles, tres secciones móviles y más de 300 extramódulos, garantizando cobertura en todo Michoacán.
RYE-