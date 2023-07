Congreso de Michoacán aliado en las causas de las mujeres; Erendira Isauro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Es tiempo de las mujeres y la 75 Legislatura será su aliado para que tengan presencia en los espacios públicos y de toma de decisiones, afirmó la vicepresidenta del Congreso del Estado de Michoacán, la diputada, Erendira Isauro Hernández, al asistir al Encuentro Estatal de las Instancias de las Mujeres.

Durante el encuentro organizado por Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, la diputada señaló que no se puede transformar a nuestro país sin la visión de la mujer. "Es nuestro tiempo y en un país que busca equidad, no se puede dar la transformación sin la presencia de la mujer, porque seguro es que algún día muchas más mujeres encabezarán el destino de comunidades, del municipio, de nuestro estado y porque no decirlo de nuestro querido México", indicó.

Al asistir en representación del Congreso del Estado de Michoacán, la legisladora señaló que en la 75 Legislatura se ha caracterizado por su integración y por primera vez en su historia la conforman en su mayoría mujeres y marca un precedente, donde las mujeres están ganando día a día más espacios en los órganos de gobierno.

Agregó que ha sido un proceso largo y complejo deconstruir y reconocer en las mujeres su capacidad y empoderamiento, pero conforme se han desarrollado los trabajos se ha avanzado, se ha logrado recuperar esos espacios de dirección para ser encabezados por mujeres, un claro ejemplo es el Congreso.

"La Junta de Coordinación Política la preside una mujer y la presidencia de la Mesa Directiva es una mujer, la Secretaría de Finanzas del Congreso del Estado, solo por mencionar algunos de los espacios del Poder Legislativo", manifestó al señalar que es una muestra palpable que ejemplificando en el trabajo las mujeres tienen más o la misma capacidad que los hombres, están rompiendo tabúes que limitaban esta participación en espacios de representación popular o como funcionarias públicas.

Expresó que en esta Legislatura trabajan para que esa brecha que limita su participación de una vez por todas sea erradicada y transite a una verdadera equidad, mientras desde el Congreso se ha hecho lo propio en aprobar ordenamientos que protegen a la mujer y a grupos vulnerables.

