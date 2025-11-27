Congreso avanza en aprobación de leyes de ingresos municipales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Congreso de Michoacán aprobó el primer paquete de leyes de ingresos de municipios, avanzando en el trámite de las actividades legislativas de fin de año.

Este jueves, en sesión extraordinaria, las y los diputados aprobaron las leyes de ingresos de 50 municipios, quedando pendientes 63, que se estima serán abordados durante la siguiente semana, en la tónica del Congreso de sesionar dos veces a la semana para avanzar en los pendientes y dar paso a las leyes de Hacienda, de Ingresos y de Egresos del Estado.

Entre los municipios aprobados este día destacan: Aquila, Charapan, Coeneo, Cotija, Nocupétaro, Nahuatzen, Peribán, Senguio, Tumbiscatío, Huandacareo, Huetamo, Jiquilpan, entre otros.

Es de recordar que, por tradición, las leyes de ingresos de los municipios con mayor población como Morelia, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zamora son los que se dejan al último para su aprobación, pues son los dictámenes que generan mayor discusión, debate y polémica.