Congreso aporta para que Michoacán salga adelante: Víctor Manríquez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La alianza legislativa, conformada en el Congreso del Estado por cuatro fuerzas políticas, tiene el pleno compromiso de aportar su esfuerzo para que Michoacán salga adelante, es por ello, que aprobaron la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, a la cual hicieron diversas modificaciones para garantizar que la misma esté acorde a las necesidades de las y los michoacanos, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXV Legislatura Local, Víctor Manuel Manríquez González.

“Nuestro compromiso es generar las condiciones para que el estado salga adelante, para que se tengan resultados, por eso nosotros hacemos una cortesía política, para que puedan armonizar y lograr su funcionalidad”, sostuvo el diputado local.

Como alianza legislativa se determinó no poner trabas, para que no existan pretextos para que den resultados a las y los michoacanos, que no quieren quejas, sino soluciones a las problemáticas que se tienen como estado.