Congreso, a la espera de determinación de Yolanda Sánchez para seguir en alcaldía de Cotija

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Congreso de Michoacán no recibió en los últimos días una notificación del cabildo de Cotija, respecto a la ausencia de Yolanda Sánchez Figueroa, ante su desaparición forzada ocurrida el sábado en Zapopan, y hoy ya liberada en Villamar, Michoacán.

A decir de la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Ivonne Pantoja Abascal, el Congreso esperará que la alcaldesa decida si mantendrá su posición o no al frente del Ayuntamiento de Cotija, para en su caso, recepcionar la notificación respectiva.

"Está la investigación en curso, ahorita solo pudimos un mensaje con ella, pero el hecho de que esté de regreso ya nos tiene felices. Vamos a esperar a ver qué decide ella, todavía no tenemos ninguna notificación, estamos esperando y vamos a dar los tiempos legales. Ha sido una mujer muy respaldada, con mucha sensibilidad, muy humana, siempre viendo por su municipio".

La panista reconoció una situación preocupante en la seguridad en Michoacán, y adelantó, el Poder Legislativo estará pendiente de la investigación.

"Como Legislativo estamos trabajando, está muy vigilante la Comisión de Seguridad, hay varios pendientes con el secretario de Seguridad, viene también el presupuesto, tenemos que aprobarlo, revisarlo muy bien, saber cómo se ha estado trabajando porque no es nada más que se apruebe y no haya resultados, que se vea la estrategia porque evidentemente no estamos viviendo en paz".

En cuanto a la posible comparecencia de Alfredo Ortega Reyes, titular de la SSP, adelantó que, será la Comisión de Seguridad del Congreso el órgano que esté tomando esa decisión, mientras que ella como presidenta de la Mesa, será respetuosa de sus opiniones.

