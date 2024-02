Conforma Partido Verde Michoacán equipo electoral rumbo al 2 de junio

Precisó que, a sólo unas semanas de que arranque el proselitismo, "ya está todo armado" de forma que se tiene previsto contender en 40 municipios con candidatos del Partido Verde para cargos locales de elección popular y donde trabajarán en candidatura común, mientras que en coalición también se tienen identificados los perfiles.

"El partido es tan grande y tenemos ahora una construcción tan sólida, que el reto que tenemos de frente no sólo es viable, si no fácil de alcanzar porque la gente los conoce, conocen nuestro trabajo y saben que sabemos hacer campaña, campañas de verdad, de casa por casa, pero sobre todo que damos resultados y no traicionamos la confianza que nos depositan en las urnas", dijo Núñez Aguilar.