Confía PRI en que procesos de transición de ayuntamientos se den con normalidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, confía en que el proceso de transición de los ayuntamientos se dé con normalidad, pese a la inseguridad que se vive en la entidad.

Lo anterior, tras asegurar que ha mantenido comunicación con la gran mayoría de los alcaldes electos, quienes, dijo, no le han hecho saber sobre alguna preocupación al respecto.

“Tuvimos una jornada como partido distinta a la de otros institutos políticos, porque nuestro partido, después de la elección se fue a la asamblea nacional, luego a la elección de la dirigencia nacional y eso pues no nos permitió tener los acercamientos necesarios con las autoridades electas como hubiésemos querido (...), lo que sí puedo decir es que he hablado por teléfono casi con todos ellos y ninguno me ha manifestado alguna preocupación específica”.

Valencia Reyes consideró que en la entidad no hay condiciones de seguridad y aunque se puedan realizar los eventos de tomas de protesta en las plazas principales, no quiere decir que el estado cuente con las condiciones suficientes de seguridad.

Lo anterior, tras enlistar problemáticas como el de los limoneros, las kuarichas y las quemas de unidades en Buenavista.

“Yo veo con mucha tristeza que en Michoacán no se resuelve la espiral de violencia y hago votos para que los procesos de transición en los municipios se den con normalidad, hemos estado hablando con algunos alcaldes, obviamente todos andan ocupados preparando sus eventos”.

RYE