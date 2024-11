Confía Fabiola Alanís que Presupuesto de Egresos Federal se apruebe como lo envió Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano, confía que será en próximas semanas cuando se apruebe el Presupuesto de Egresos Federal para el ejercicio 2025, y en los términos propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la Cámara de Diputados.

La legisladora destacó la composición mayoritaria de Morena y sus aliados al interior del Congreso federal por lo que estimó que no tendrán problemas para transitar en breve con el paquete económico del próximo año.

En entrevista con Mario Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 horas por el 105.1 FM, Alanís Sámano recordó que el pasado 15 de noviembre el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó al Congreso de la Unión la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación, en la que se establece que no habrá incremento en la recaudación de impuestos.

"Eso es una buena noticia, yo creo que se continúa en ese sentido con los mismos criterios de política económica del diseño anterior, o sea, la prioridad es mantener la estabilidad económica. Por lo que he revisado de este paquete, se van a mantener finanzas sanas; van a privilegiar, por ejemplo, la estabilidad y los ingresos de las familias, evitando el incremento de impuestos”, explicó.

A pregunta expresa sobre el posible crecimiento de las participaciones federales hasta en un 6 por ciento respecto al 2024, la legisladora expuso que existe una proyección de 9.3 billones de pesos, que sería el total de ingresos, mientras que se registra un déficit de egresos de 1.1 billones, además de que hubo un incremento a los programas sociales pasando de más de 700 mil millones a cerca de 835 mil millones de pesos "de los que ya sabemos que han sido elevados a rango constitucional".

"Finalmente se mantienen los programas sociales, creo que va a ser el sello característico de este presupuesto, incluidos ya los que había comprometido la presidenta Claudia Sheinbaum", destacó.

Recordó que existe un apartado importante en lo que tiene que ver con una promoción de la inversión pública, una ampliación de recursos para la generación de obra, lo que consideró impacta directamente en la generación de empleos, además de la inversión en materia de vivienda.

"Es una de las áreas que más crece en su presupuesto, porque recordemos que la presidenta se comprometió a arrancar un gran programa de vivienda para quienes no tienen, por ejemplo, Infonavit o no tienen otras maneras de tener una vivienda y van a arrancar este programa estratégico para la generación de empleos y en beneficio de que no ha tenido posibilidades de tener su propia vivienda", dijo.

En ese sentido, aseguró que mediante la política económica implementada en el país con ramas importantes como educación e inversión pública el país cerrará el 2024 con un crecimiento sostenido del 2 por ciento.

"Recordemos que en promedio en el decenio 2018-2024, a pesar de la pandemia por covid, México tuvo un crecimiento cercano al 2 por ciento anual a pesar de la pandemia por covid y esto lo colocó entre los países, por lo menos de nuestra región, que mayor crecimiento ha obtenido", apuntó.

rmr