Confía Celeste Ascencio en que Morena obtendrá la mayoría en ambas cámaras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Celeste Ascencio, candidata al Senado por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, se dijo confiada de que su partido obtendrá la mayoría tanto en el Congreso de la Unión como en el Senado de la República, lo anterior, tras resaltar que los partidos de izquierda se encuentran por lo menos 30 puntos arriba de los partidos de oposición en cuanto a promoción del voto.

“Vamos confiados en que el movimiento de transformación va a continuar y va a continuar con la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores (...) en el Senado los porcentajes arrojan una ventaja de al menos 30 puntos, ya que la oposición tienen aproximadamente 21 puntos de promoción del voto, mientras que nuestro movimiento tiene un 53 por ciento”.

En entrevista con Mario Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 horas por el 105.1 de FM, la candidata de Morena, PT y el PVEM señaló que en estos primeros días de campaña se percibe un ambiente de respaldo y aceptación.

A la par, recordó que este viernes y sábado, 8 y 9 de marzo, la candidata Claudia Sheinbaum Pardo estará en Michoacán, en donde visitará Maravatío y Morelia. En el primer municipio, señaló, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México realizará su visita como un acto de empatía ante los asesinatos de dos aspirantes a candidaturas de los partidos Morena y Acción Nacional, registrados en días pasados.

“Consideramos que ha elegido este distrito local, precisamente, en un acto de empatía, de decir basta de éstos crímenes, basta de este tipo de delitos que se están cometiendo en contra de compañeras y compañeros que aspiran a algún cargo de elección popular, no solamente de nuestro instituto político o de nuestros partidos políticos de alianza, sino de manera general”.

En ese sentido, puntualizó que dentro de los 100 compromisos de Claudia Sheinbaum está el de la República Segura y con Justicia que abarcar cinco puntos: honestidad y atención a las causas, coordinación entre la Fiscalía General de la República y las fiscalías de cada estado, consolidación de la Guardia Nacional, judicialización de los casos para combatir la impunidad y el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación.

Celeste Asencio, quien va en fórmula con Raúl Morón, consideró que en el tema de la seguridad, a la oposición no le queda criticar ya que, dijo, ellos pagaban a medios de comunicación para que no publicaran información. “Este gobierno ha sido completamente transparente, pese a las cifras, consideramos que con los datos que ellos habían ocultado tenemos resultados mucho muy diferentes, entonces considero que a la oposición no le queda mucho estar criticando este tipo de trabajo que se está haciendo, toda vez que lo que ellos hacían era simplemente pagarle a los medios de comunicación para que no publicaran los datos reales que se tenían”.

Y aunque la oposición habla de que en la presente administración van más de 180 mil homicidios dolosos, cifra que supera los registrados en los últimos dos sexenios, Celeste Ascencio señaló que hay buenos resultados con una disminución de un 51 por ciento en los homicidios dolosos, de un 69 por ciento en robos de vehículos y en un 58 por ciento en los delitos de alto impacto.

RYE