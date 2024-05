Confía Carolina Rangel en que Morena recuperará el distrito 10

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Carolina Rangel Gracida, candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" a la diputación federal por el distrito 10, confió en que Morena recuperará dicho distrito, como parte de su mensaje en el marco del primer cierre distrital de campaña que se llevó a cabo en la colonia Trincheras de Morelia.

La candidata añadió que con la coalición que ella representa se logrará consolidar la transformación y reconoció el trabajo de casi 90 días de campaña federal, en los que ha realizado más de 270 brigadas, ha visitado a más de 350 colonias y saludado a más de 100 mil personas.

Rangel Gracida aprovechó para invitar a las y los militantes de Morena, Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a no confiarse y salir a votar el próximo 2 de junio para “pintar el sur de Morelia de guinda”.

“Es aquí, en las colonias y pisando a ras de suelo donde vamos a consolidar el segundo piso de la transformación, porque estamos listas y listos para la primera presidenta mujer. Con Claudia Sheinbaum vamos a avanzar, si con Andrés Manuel hemos dado bastantes pasos, también los daremos con la doctora Claudia”, mencionó.

Agregó que de llegar al Congreso de la Unión y alcanzar la mayoría legislativa, tanto en la cámara de diputados como en la de senadores, se consolidarán acciones y programas como las becas Benito Juárez de manera universal y la anunciada pensión para mujeres de 60 a 64 años.

Finalmente, recordó los principios de su partido, los cuales, dijo, conservará para servir a las y los ciudadanos.

“Soy orgullosamente fundadora de Morena, y llevamos años caminando y recorriendo y consolidando y vamos justamente como fundadora de morena llevar los principios a cada rincón, el no mentir, el no robar y el no traicionar al pueblo, esa será nuestra máxima siempre servir al pueblo, estar del lado correcto de la historia”, concluyó.

mrh