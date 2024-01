Condiciona PRI su apoyo a Alfonso Martínez para reelección de Morelia

"Parte de la política es la congruencia y esa es una incongruencia, de una vez le digo a Alfonso Martínez, que si quiere ir con el PES no cuente con nosotros [...] Una coalición debe ser un compromiso no solamente de ganar una elección, de ambición por el poder, la sociedad de México no confía en la política por este tipo de acciones, porque no hay congruencia", insistió.

Avance informativo...

rmr