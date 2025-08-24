Condena Fabiola Alanís comentarios misóginos en contra de la diputada Giuliana Bugarini

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada michoacana Fabiola Alanís Sámano condenó los comentarios misóginos dirigidos hacia la legisladora Giuliana Bugarini Torres, actual presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán.

A través de un pronunciamiento, Alanís expresó: “Condeno rotundamente los comentarios misóginos en contra de nuestra compañera diputada, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Giuliana Bugarini Torres”.

Señaló que es necesario superar de manera colectiva los estereotipos que buscan limitar a las mujeres por su vestimenta o por los espacios que ocupan en la vida pública.

“Lamento profundamente que, a través de las redes sociales, se manifieste una veta machista, misógina y discriminatoria que todavía prevalece en algunos sectores de nuestra sociedad michoacana”, apuntó.

Alanís destacó que este tipo de expresiones no sólo vulneran la dignidad de las mujeres, sino que también reproducen violencia de género, por lo que llamó a erradicar estos juicios desde las instituciones hasta el ámbito familiar.

“Si bien hemos avanzado en el reconocimiento de nuestros derechos como mujeres en Michoacán, aún tenemos diversos desafíos por superar, principalmente, el entendimiento colectivo de que las mujeres no somos objetos ni propiedad de nadie, sino todo lo contrario, somos mujeres libres y sujetas de derecho”, subrayó.

Finalmente, refrendó el compromiso de seguir impulsando desde el Congreso del Estado la agenda de los derechos de las mujeres y contribuir al fortalecimiento de estrategias que fomenten una sociedad más incluyente y libre de discriminación.

