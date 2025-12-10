Condena el PT asesinato de su coordinador en Apatzingán

Asimismo, el partido recordó que la violencia no puede ser la vía para frenar la organización popular ni la participación política. “Nada justifica arrebatar la vida de quienes entregan su esfuerzo a la transformación social”, declaró el PT.

Finalmente, el partido hizo un llamado urgente al Estado mexicano para que garantice la seguridad de quienes, como Agustín Solorio, recorren comunidades promoviendo organización y esperanza. “Su memoria permanecerá viva en cada una de nuestras tareas políticas y sociales”, concluyó.