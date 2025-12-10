Condena el PT asesinato de su coordinador en Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido del Trabajo (PT) condenó enérgicamente el asesinato de Agustín Solorio, quien se desempeñaba como coordinador Político Distrital en Apatzingán. El crimen, calificado por la organización política como “atroz”, ha generado indignación entre la militancia del partido, que exige justicia y garantías de seguridad para sus integrantes.
A través de un posicionamiento público, el PT expresó su “más sincera y fraterna solidaridad” con la familia, amistades y equipo de trabajo del dirigente asesinado. “Nos duele profundamente la muerte de un militante leal, un hombre de convicciones firmes y un trabajador incansable por las causas del pueblo”, se lee en el documento.
Asimismo, el partido recordó que la violencia no puede ser la vía para frenar la organización popular ni la participación política. “Nada justifica arrebatar la vida de quienes entregan su esfuerzo a la transformación social”, declaró el PT.
Finalmente, el partido hizo un llamado urgente al Estado mexicano para que garantice la seguridad de quienes, como Agustín Solorio, recorren comunidades promoviendo organización y esperanza. “Su memoria permanecerá viva en cada una de nuestras tareas políticas y sociales”, concluyó.
RPO