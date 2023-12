Concluye INE fiscalización de los procesos políticos para elegir responsable para las alianzas políticas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó la fiscalización de los procesos políticos para elegir a la persona responsable para la construcción del Frente Amplio por México y Coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación, los cuales tuvieron lugar en agosto y septiembre pasados.

Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó sobre la legalidad de estos Procesos Políticos Previos del Proceso Electoral Federal 2023-2024, el INE inició los trabajos de fiscalización de los mismos, para dar certeza y garantía sobre el origen y destino de los recursos para llevarlos a cabo.

Derivado de la labor de fiscalización del INE, de forma preliminar, el Consejo General impuso sanciones por un total de 95 millones 487 mil 290 pesos por irregularidades encontradas en la revisión del Informe de los Procesos, Actos, Actividades y Propaganda realizados en los procesos políticos.

El Consejero Jorge Montaño Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que fueron revisados 19 informes de personas participantes en estos Procesos Políticos Previos, y seis más de las fuerzas partidistas, además de que se efectuaron 224 recorridos de inspección en las 32 entidades federativas.

Respecto de la propaganda colocada en la vía pública, se detectaron seis mil 270 hallazgos y se registraron 366 espectaculares, aparte de que en un monitoreo en páginas de internet se localizaron cinco mil 56 acciones, al igual que 375 reportes sobre conceptos de gastos en eventos realizados por los participantes.

Después del análisis conducente, la Unidad Técnica de Fiscalización detectó diversas conductas sancionables, entre las que destacan egresos e ingresos no reportados, gastos no comprobados y aquellos que no se vincularon con los procesos políticos.

Diversas Consejeras y Consejeros emitieron reflexiones y comentarios en lo individual, los cuales estuvieron enfocados en promover la mejora continua de los procesos y prácticas que desarrolla el INE en la fiscalización; por ejemplo, en materia de criterios de deslinde que hacen los sujetos obligados sobre propaganda colocada en la vía pública o en espectaculares y revistas, así como en la forma en que son evaluados y cuantificados algunos conceptos de gasto detectados por el personal del Instituto asentados en las actas de verificación.

Según el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización, los institutos políticos incurrieron, además, en conductas diversas, tales como haber recibido aportaciones de ente impedido, así como en especie de personas inscritas y de militantes y simpatizantes.

En consecuencia, las y los Consejeros Electorales determinaron diversas sanciones a los sujetos obligados: