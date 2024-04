Con seguridad, 16 candidatos de Morena y PVEM en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán son 16 candidatos que cuentan con seguridad personal, informaron los dirigentes estatales de ambos institutos políticos.

Si bien Juan Pablo Celis Silva reconoció situaciones de inseguridad en algunas zonas de la entidad, negó que esto haya resultado en aspirantes que desistieran de sus aspiraciones, tal como ha ocurrido con otros partidos políticos.

Para el líder morenista se trata de una narrativa de la oposición en torno a la inseguridad en Michoacán y por instrucciones de las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD.

"No estamos minimizando, estamos atendiendo donde es, no estamos haciendo un circo de una narrativa que ellos quieren posicionar para decir que no se puede, que no están garantizadas las elecciones, nosotros estamos canalizando donde es".

Por parte del partido guinda son 14 candidatos que cuentan con protección, mientras que del Partido Verde son dos.

Celis Silva destacó la atención por parte del Gobierno de Michoacán dentro de la mesa de gobernabilidad y seguimiento del proceso electoral 2023-2024, bajo la afirmación de que el protocolo de seguridad para candidatos y candidatas, "es veloz".

"Es cierto que hay candidatos que tienen medidas de seguridad, esa es una realidad, en la mesa de gobernabilidad nos han tendido la mano, donde hay un protocolo que actúa de manera veloz, es rápido. Nosotros estamos atendiendo el tema de seguridad donde es, no de manera mediática".

El dirigente de Morena descartó bajas de candidaturas ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) a 10 días de que iniciaran las campañas locales.

