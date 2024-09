Con reforma judicial oficialismo demostró que no escucha a la ciudadanía: MC Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente en Michoacán de Movimiento Ciudadano (MC), Antonio Carreño Sosa, afirmó que con la aprobación de la reforma al Poder Judicial el Gobierno de México, y los partidos que representa, Morena, PVEM y el PT, demostraron que no tienen la apertura de escuchar a la ciudadanía.

Lo anterior al destacar que la ciudadanía en contra de la reforma constitucional sí demostró fuerza en las calles con las diversas protestas, sin embargo, fue la Cuarta Transformación la que no quiso escuchar.

"No fue falta de fuerza, la ciudadanía lo demostró en marchas, en la huelga de la Suprema Corte, el tema es que el oficialismo no escucha; por primera vez que se estrenó recinto en el Senado hubo una manifestación y no escucharon, no se detuvieron a analizar el tema, no aprobaron ni permitieron reservas, se aprobó tal y como estaba".

Para Carreño Sosa lo que queda a partir de ahora y luego de que la reforma constitucional fuera aprobada en la mayoría de los congresos locales será seguir tratando de generar contrapesos desde los partidos de oposición.

Asimismo, el dirigente recordó que desde MC se impulsó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la reforma judicial.

"La democracia se hace de mayorías pero no se desaparecen a las minorías, eso se llama autoritarismo y es un retroceso en la vida pública del país", apuntó.

RYE