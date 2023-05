Con presencia en el aniversario del PRD, Mónica Valdez disipa rumores sobre salida del partido

Reconoció que hubo intento de acercamiento con ella por parte de actores políticos de Movimiento Ciudadano. situación que dijo, ya era esperada por el trabajo que ha realizado en la LXXV Legislatura.

No obstante, negó tajante que vaya abandonar al PRD para sumarse al partido naranja, tal como ya lo hizo Víctor Manríquez González.

"Lo de Movimiento fue rumorología, fueron chismes que se dieron y que no salieron de mi persona, al contrario yo siempre he trabajado a través del diálogo. (...) Yo no he tenido acercamiento con ninguno de ellos, sigo en el PRD y sigo firme con las convicciones que representa".

AC