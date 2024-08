Con o sin los perredistas iban a obtener la mayoría calificada: Octavio Ocampo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, minimizó el que la senadora electa Araceli Saucedo se sumara a Morena, al señalar que la mayoría calificada la obtendría el partido guinda con o sin los perredistas.

“La mayoría calificada aún no la tiene Morena como tal y seguramente no serán los perredistas los que ya tienen mayoría calificada, lo iban a hacer con los perredistas o sin los perredistas, eso iba a suceder. Porque además el dirigente nacional del PRI ha anunciado prácticamente que caminará con la presidenta Claudia Sheinbaum, entonces, yo creo que no es que ya los perredistas hicieron la mayoría calificada, yo creo que no”, defendió.